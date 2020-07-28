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Обов'язковий техогляд: до чого готуватися українським...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 31 сер, 2020 22:58
До чого можна готуватись водіям? Заносити за "талончики", а потім відкупатись на дорозі.
А що, якісь варіанти є з аваківськими у*** на дорозі?
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