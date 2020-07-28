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Обов'язковий техогляд: до
чого готуватися українським...

Обов'язковий техогляд: до чого готуватися українським...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:58

До чого можна готуватись водіям? Заносити за "талончики", а потім відкупатись на дорозі.
А що, якісь варіанти є з аваківськими у*** на дорозі?
alt402
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 05:11

Ау, автомобилисты, почему молчим? Нам в очередной раз это Крикливое недоразумение под прикрытием Херопы пытается врулить очередной головняк. Конечно, думаю, при этом себя ох как себя не обидят - вот эта составляющая и есть главной причиной ввода ТО
vega-ems
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