Обов'язковий техогляд: до чого готуватися українським...

До чого можна готуватись водіям? Заносити за "талончики", а потім відкупатись на дорозі.
А що, якісь варіанти є з аваківськими у*** на дорозі?
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 31 сер, 2020 22:58
До чого можна готуватись водіям? Заносити за "талончики", а потім відкупатись на дорозі.
А що, якісь варіанти є з аваківськими у*** на дорозі?
Додано: Вів 01 вер, 2020 05:11
Ау, автомобилисты, почему молчим? Нам в очередной раз это Крикливое недоразумение под прикрытием Херопы пытается врулить очередной головняк. Конечно, думаю, при этом себя ох как себя не обидят - вот эта составляющая и есть главной причиной ввода ТО
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|