До чого можна готуватись водіям? Заносити за "талончики", а потім відкупатись на дорозі.
А що, якісь варіанти є з аваківськими у*** на дорозі?
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 31 сер, 2020 22:58
До чого можна готуватись водіям? Заносити за "талончики", а потім відкупатись на дорозі.
А що, якісь варіанти є з аваківськими у*** на дорозі?
Додано: Вів 01 вер, 2020 05:11
Ау, автомобилисты, почему молчим? Нам в очередной раз это Крикливое недоразумение под прикрытием Херопы пытается врулить очередной головняк. Конечно, думаю, при этом себя ох как себя не обидят - вот эта составляющая и есть главной причиной ввода ТО
Додано: Вів 01 вер, 2020 09:04
так уже кажутся, в 90 деньги сами в руки лезли, можно было один и тот же товар купить и сразу же продать в 2р дороже особенно импортную одежду и технику.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 01 вер, 2020 10:20
Grover, у нас 80+% авто в жизни не пройдет полноценный техосмотр, и приведение их к нормам будет экономически нецелесообразно!
Так что единственный вариант - "решать", как раньше...
Додано: Вів 01 вер, 2020 10:22
техогляд
Вбиває причина:"Таке рішення зумовлене тим, що Україна повинна виконувати вимоги Угоди про асоціацію з Євросоюзом".Та мав я на увазі вашу асоціацію!
Додано: Вів 01 вер, 2020 10:24
Re: Обов'язковий техогляд: до чого готуватися українським...
От лица автомобилистов - одобряю возврат техосмотра.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Зараз переглядають цей форум: vladimirstepanovith і 21 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|