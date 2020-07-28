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Обов'язковий техогляд: до
чого готуватися українським...

Обов'язковий техогляд: до чого готуватися українським...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 05:11

Ау, автомобилисты, почему молчим? Нам в очередной раз это Крикливое недоразумение под прикрытием Херопы пытается врулить очередной головняк. Конечно, думаю, при этом себя ох как себя не обидят - вот эта составляющая и есть главной причиной ввода ТО
vega-ems
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 09:09

Слуги народу вирішили в черговий раз здерти з народу гроші.
pmtrop
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 10:18

Полная дичь
panzershreck1921
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 10:20

Grover, у нас 80+% авто в жизни не пройдет полноценный техосмотр, и приведение их к нормам будет экономически нецелесообразно!
Так что единственный вариант - "решать", как раньше...
panzershreck1921
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 10:22

техогляд

Вбиває причина:"Таке рішення зумовлене тим, що Україна повинна виконувати вимоги Угоди про асоціацію з Євросоюзом".Та мав я на увазі вашу асоціацію!
vladimirstepanovith
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 10:22

б*** выпросили, шакалы
panzershreck1921
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 10:24

Re: Обов'язковий техогляд: до чого готуватися українським...

  vega-ems написав:Ау, автомобилисты, почему молчим?

От лица автомобилистов - одобряю возврат техосмотра.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 10:27

за вырезанные катализаторы будут не штрафовать, а брать взятки. Потому что это Украина.
censerus
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:00

vitaliy_berdinskikh, и в чем восторг? каких конкретно улучшений вы ожидаете от введения этого узаконенного рэкета? снижение аварийности? так для этого нужно "техосмотрить" автомобиль каждый месяц, да и по причине технической неисправности происходит 1.7 % всех ДТП (а сюда пихают и неработающий поворотник). Улучшение экологичности транспорта? для этого ТО не нужен, а нужны измерения выброса СО полицаями как в старые времена. Кто мешает ставить катализатор только на время прохождения ТО, а потом для увеличения экономичности - снимать или как у нас принято - просто "порешать"? Как раз древние жигули пройдут ТО без проблем - ну нечему там ломаться, СО - с ГБО минимальный, а она есть в 90 % вазов.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:39

Зачем мы кормим людей, сочиняющих Законы, которые невозможно исполнить? Мы ведь в жизни никогда не начинаем строить крышу, если не готов фундамент.
finuser410
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