Обов'язковий техогляд: до чого готуватися українським...

Додано: Вів 01 вер, 2020 11:00

vitaliy_berdinskikh, и в чем восторг? каких конкретно улучшений вы ожидаете от введения этого узаконенного рэкета? снижение аварийности? так для этого нужно "техосмотрить" автомобиль каждый месяц, да и по причине технической неисправности происходит 1.7 % всех ДТП (а сюда пихают и неработающий поворотник). Улучшение экологичности транспорта? для этого ТО не нужен, а нужны измерения выброса СО полицаями как в старые времена. Кто мешает ставить катализатор только на время прохождения ТО, а потом для увеличения экономичности - снимать или как у нас принято - просто "порешать"? Как раз древние жигули пройдут ТО без проблем - ну нечему там ломаться, СО - с ГБО минимальный, а она есть в 90 % вазов.

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