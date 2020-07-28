Обов'язковий техогляд: до чого готуватися українським...

Напомню ещё одну причину, по которой вводится техосмотр. Как я предполагаю.
Раньше нельзя было получить талон о прохождении, пока не оплатишь штрафы...
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Додано: Вів 01 вер, 2020 12:07
Напомню ещё одну причину, по которой вводится техосмотр. Как я предполагаю.
Раньше нельзя было получить талон о прохождении, пока не оплатишь штрафы...
Додано: Вів 01 вер, 2020 13:02
Безопасность на дорогах лучше не станет - зато расцветет корупция. Зачем машине которая не ездит и не будет ездить в Евросоюз выполнять условия Угоди про ассоциацию? Причина притянута за уши имхо
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