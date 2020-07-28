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Обов'язковий техогляд: до
чого готуватися українським...

Обов'язковий техогляд: до чого готуватися українським...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:07

Напомню ещё одну причину, по которой вводится техосмотр. Как я предполагаю.
Раньше нельзя было получить талон о прохождении, пока не оплатишь штрафы...
Gippo
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 13:02

Безопасность на дорогах лучше не станет - зато расцветет корупция. Зачем машине которая не ездит и не будет ездить в Евросоюз выполнять условия Угоди про ассоциацию? Причина притянута за уши имхо
avelikdus
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 14:51

За весь час існування жодного разу не проходив техогляду офіційно весь час знаходив "потрібних людей", а автомобіль завжди в доброму стані і вчасно ремонтую щоб не підводив в дорозі.
Згідний що це ще один привід перше стягнути з людей гроші (як з реєстрацією газу), по-друге привід зупиняти авто а потім шукати проблеми.
dv75vit
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 14:59

Re: Обов'язковий техогляд: до чого готуватися українським...

Четыре страницы ноющих о том что они будут проходить техосмотр по системе Решалова. А потом в других темах жалуются что в стране всё плохо.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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