Напомню ещё одну причину, по которой вводится техосмотр. Как я предполагаю.
Раньше нельзя было получить талон о прохождении, пока не оплатишь штрафы...
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Додано: Вів 01 вер, 2020 12:07
Напомню ещё одну причину, по которой вводится техосмотр. Как я предполагаю.
Раньше нельзя было получить талон о прохождении, пока не оплатишь штрафы...
Додано: Вів 01 вер, 2020 13:02
Безопасность на дорогах лучше не станет - зато расцветет корупция. Зачем машине которая не ездит и не будет ездить в Евросоюз выполнять условия Угоди про ассоциацию? Причина притянута за уши имхо
Додано: Вів 01 вер, 2020 14:51
За весь час існування жодного разу не проходив техогляду офіційно весь час знаходив "потрібних людей", а автомобіль завжди в доброму стані і вчасно ремонтую щоб не підводив в дорозі.
Згідний що це ще один привід перше стягнути з людей гроші (як з реєстрацією газу), по-друге привід зупиняти авто а потім шукати проблеми.
Додано: Вів 01 вер, 2020 14:59
Re: Обов'язковий техогляд: до чого готуватися українським...
Четыре страницы ноющих о том что они будут проходить техосмотр по системе Решалова. А потом в других темах жалуются что в стране всё плохо.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 01 вер, 2020 15:33
спасибо за высep...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Вів 01 вер, 2020 15:49
Вартість техогляду заложено в паливо, і напевно, пальне не подешевшає із введенням техогляду. Наповнення бюджету чергове, за рахунок народу.
Додано: Вів 01 вер, 2020 16:30
главное что не барыга у в власти, зачем зебилам столько лишних денег?
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
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