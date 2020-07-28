RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Обов'язковий техогляд: до
чого готуватися українським...

Обов'язковий техогляд: до чого готуватися українським...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:07

Напомню ещё одну причину, по которой вводится техосмотр. Как я предполагаю.
Раньше нельзя было получить талон о прохождении, пока не оплатишь штрафы...
Gippo
 
Повідомлень: 225
З нами з: 20.05.09
Подякував: 70 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 13:02

Безопасность на дорогах лучше не станет - зато расцветет корупция. Зачем машине которая не ездит и не будет ездить в Евросоюз выполнять условия Угоди про ассоциацию? Причина притянута за уши имхо
avelikdus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 01.09.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 14:51

За весь час існування жодного разу не проходив техогляду офіційно весь час знаходив "потрібних людей", а автомобіль завжди в доброму стані і вчасно ремонтую щоб не підводив в дорозі.
Згідний що це ще один привід перше стягнути з людей гроші (як з реєстрацією газу), по-друге привід зупиняти авто а потім шукати проблеми.
dv75vit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 01.09.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 14:59

Re: Обов'язковий техогляд: до чого готуватися українським...

Четыре страницы ноющих о том что они будут проходить техосмотр по системе Решалова. А потом в других темах жалуются что в стране всё плохо.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1168
З нами з: 06.08.19
Подякував: 295 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:33

  vitaliy_berdinskikh написав:Четыре страницы ноющих о том что они будут проходить техосмотр по системе Решалова. А потом в других темах жалуются что в стране всё плохо.


спасибо за высep...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1829
З нами з: 13.07.09
Подякував: 346 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:49

Вартість техогляду заложено в паливо, і напевно, пальне не подешевшає із введенням техогляду. Наповнення бюджету чергове, за рахунок народу.
viktorgush24
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 01.09.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:30

  viktorgush24 написав:Вартість техогляду заложено в паливо, і напевно, пальне не подешевшає із введенням техогляду. Наповнення бюджету чергове, за рахунок народу.


главное что не барыга у в власти, зачем зебилам столько лишних денег?
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1829
З нами з: 13.07.09
Подякував: 346 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:50

  panzershreck1921 написав:Grover, у нас 80+% авто в жизни не пройдет полноценный техосмотр, и приведение их к нормам будет экономически нецелесообразно!

Из того, что я вижу на дорогах Украины - 80% это вполне себе свежие иномарки и почему они не в состоянии пройти техосмотр?
Что там такого может быть, что нереально устранить?
Или если вам условный износ резины и состояние тормозных шлангов проверят - это для вас проблема?
Grover
 
Повідомлень: 87
З нами з: 05.04.11
Подякував: 1 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 17:24

Накредитовались, карантин скоро закончится. Денюшку МВФ хочет назад с % получить. Вот и начинают вспоминать о ТО, придумывать налоги на транзит газа, и т д и тп. Готовим Денюшку Братва. Зато менше буде заторів на дорогах, затори будуть в чергах на ТО. Кортеджам Зелене світло буде.
tosstoss7
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 01.09.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 17:29

  Grover написав:
  panzershreck1921 написав:Grover, у нас 80+% авто в жизни не пройдет полноценный техосмотр, и приведение их к нормам будет экономически нецелесообразно!

Из того, что я вижу на дорогах Украины - 80% это вполне себе свежие иномарки и почему они не в состоянии пройти техосмотр?
Что там такого может быть, что нереально устранить?
Или если вам условный износ резины и состояние тормозных шлангов проверят - это для вас проблема?



проблема в том что если с авто все в порядке, то почему я кому то должен денег и потраченного времени? давайте уже проверять свежесть ремонта в квартире, качество питания.... :twisted:
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1829
З нами з: 13.07.09
Подякував: 346 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
1
  #<12345>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У "Слузі народу" пояснили, від чого залежатиме податок... 1, 2
R2 » Вів 28 лип, 2020 23:45
12 934
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 сер, 2020 19:38
olegdiana
Кого оштрафують за фіскальний чек без обов’язкових...
R2 » Пон 24 сер, 2020 18:14
4 221
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 сер, 2020 13:41
_hunter
Тарифи на медпослуги обов’язково переглянуть - Степанов
R2 » П'ят 21 сер, 2020 09:15
7 374
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 сер, 2020 14:55
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20393)
01.09.2020 18:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.