Обов'язковий техогляд: до чого готуватися українським...

Высеры это как раз нытье о системе Решалова.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 17:31
Высеры это как раз нытье о системе Решалова.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 01 вер, 2020 17:32
Шедевр, все всяких сомнений шедевр.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 01 вер, 2020 17:42
- Для тех, "кто в танке":
1. с 500$ уже расписано, кто и сколько получит.
2. Без налички, с какими бы цветочками машина не была не пройдёшь техосмотр - только потеряешь рабочее время.
3. Официально это объявление поборов по беспределу под предлогом Т.Осмотра.
4. Дороги по сути остаются в ухудшающемся состоянии, развития структуры стоянок -"0", ....
В итоге это чистый "гоп-стоп".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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