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Обов'язковий техогляд: до
чого готуватися українським...

Обов'язковий техогляд: до чого готуватися українським...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 17:31

  Slon_Nosov написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Четыре страницы ноющих о том что они будут проходить техосмотр по системе Решалова. А потом в других темах жалуются что в стране всё плохо.


спасибо за высep...

Высеры это как раз нытье о системе Решалова.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 17:32

  viktorgush24 написав:Вартість техогляду заложено в паливо, і напевно, пальне не подешевшає із введенням техогляду. Наповнення бюджету чергове, за рахунок народу.

Шедевр, все всяких сомнений шедевр.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 17:42

  vitaliy_berdinskikh написав:Четыре страницы ноющих о том что они будут проходить техосмотр по системе Решалова. А потом в других темах жалуются что в стране всё плохо.

- Для тех, "кто в танке":
1. с 500$ уже расписано, кто и сколько получит.
2. Без налички, с какими бы цветочками машина не была не пройдёшь техосмотр - только потеряешь рабочее время.
3. Официально это объявление поборов по беспределу под предлогом Т.Осмотра.
4. Дороги по сути остаются в ухудшающемся состоянии, развития структуры стоянок -"0", ....

В итоге это чистый "гоп-стоп".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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