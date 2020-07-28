Обов'язковий техогляд: до чого готуватися українським...

Высеры это как раз нытье о системе Решалова.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 17:31
Высеры это как раз нытье о системе Решалова.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 01 вер, 2020 17:32
Шедевр, все всяких сомнений шедевр.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 01 вер, 2020 17:42
- Для тех, "кто в танке":
1. с 500$ уже расписано, кто и сколько получит.
2. Без налички, с какими бы цветочками машина не была не пройдёшь техосмотр - только потеряешь рабочее время.
3. Официально это объявление поборов по беспределу под предлогом Т.Осмотра.
4. Дороги по сути остаются в ухудшающемся состоянии, развития структуры стоянок -"0", ....
В итоге это чистый "гоп-стоп".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 01 вер, 2020 18:38
Пам'ятаю старі ТО,знайомий на новій вазівці з другого разу пройшов,а я за гроші.
Додано: Вів 01 вер, 2020 18:38
vitaliy_berdinskikh, кстати вы так и ответили - что вам хорошего даст ТО? Желательно с цифрами - было, станет.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
Додано: Вів 01 вер, 2020 19:21
Так не езди на хламе, купи нормальное авто.
К слову тут 95% уверены что наоборот - за бабло можно пройти ТО на жигулях 73 года выпуска. И что характерно: с ними ты не споришь.
Ты часом не у восточного соседа живешь?
Просто только там могут сказать такую чушь на серьёзных щах. Я даже не буду пытаться переубеждать, это бесполезно если в голове один киселёв.
А ещё у нас холодомор зимой и снегирей едим.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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