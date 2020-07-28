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Обов'язковий техогляд: до чого готуватися українським...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 вер, 2020 01:33
Мы же проходили такое!.Зачем же тогда убрали техосмотр? Потому что его не проходили,а покупали. И опять на те же грабли!
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tray_2008
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