RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Обов'язковий техогляд: до
чого готуватися українським...

Обов'язковий техогляд: до чого готуватися українським...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 07:53

Це хто там товк себе в груди копитом і кричав ,що викорінить корупцію? А тепер техогляд і в добавок щей придорожній. Оце вже накосять бабла
chabak_vladimir
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 02.09.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 08:28

Ще одне корито для викачки грошей з народу , а толку ноль .
vokzal2019
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 02.09.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 08:33

К чему эти дискусии? Пункт в договоре об асоциации (носит реком.характер по словам чиновников) вряд ли кто видел, А вот слова министра В Криклия о том что отмена техосмотра привела к потере денег неимоверных, вот это уже ближе к телу. Он открытым текстом об этом сразу и сказал (есть видео на ютуб-канале). Им нужны деньги
v_posypaiko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 02.09.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 08:46

Коррупция возвращается на дороги... Теперь еще и придорожный контроль они хотят проводить, и это те "специалисты", которые разх_чили тучу примусов?
Шо воно там зібралося дивитися без обладнання на обочині, на колінці, в сучасному авто з кучою електроніки?! Чи вони зібралися на трасах блок пости з СТО побудувати. "Сказочные идиоты"!
bolshay
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 02.09.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 10:42

Re: Обов'язковий техогляд: до чого готуватися українським...

Шестую страницу идёт перепись любителей китайского ксенона.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1180
З нами з: 06.08.19
Подякував: 299 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 11:14

  v_posypaiko написав:К чему эти дискусии? Пункт в договоре об асоциации (носит реком.характер по словам чиновников) вряд ли кто видел, А вот слова министра В Криклия о том что отмена техосмотра привела к потере денег неимоверных, вот это уже ближе к телу. Он открытым текстом об этом сразу и сказал (есть видео на ютуб-канале). Им нужны деньги

Они уже все посчитали. Техосмотр вытащит из карманов украинцев 5 млрд.грн. в год. :)
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 712
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 11:33

Re: Обов'язковий техогляд: до чого готуватися українським...

  RomanTik написав:vitaliy_berdinskikh, кстати вы так и ответили - что вам хорошего даст ТО?

С дорог исчезнут любители кетайского ксенона, голубых габаритов и прочего говна популярного у лиц нетрадиционной водительской ориентации.

Ну или не исчезнут, но они будут вынуждены платить мзду за то чтобы ездить с этим говном.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1180
З нами з: 06.08.19
Подякував: 299 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 11:48

  vitaliy_berdinskikh написав:
  RomanTik написав:vitaliy_berdinskikh, кстати вы так и ответили - что вам хорошего даст ТО?

С дорог исчезнут любители кетайского ксенона, голубых габаритов и прочего говна популярного у лиц нетрадиционной водительской ориентации.

Ну или не исчезнут, но они будут вынуждены платить мзду за то чтобы ездить с этим говном.


Мзду будут платить все, т.к. сертификации СТО будут тоже за мзду немалую получать.
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 712
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 11:50

Re: Обов'язковий техогляд: до чого готуватися українським...

  andrein написав:Мзду будут платить все

Не езди на разваливающемся говне - не будет нужды платить.
Ну или хотя бы поменяй габариты цвета нетрадиционной сексуальной ориентации на нормальные.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1180
З нами з: 06.08.19
Подякував: 299 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У "Слузі народу" пояснили, від чого залежатиме податок... 1, 2
R2 » Вів 28 лип, 2020 23:45
12 934
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 сер, 2020 19:38
olegdiana
Кого оштрафують за фіскальний чек без обов’язкових...
R2 » Пон 24 сер, 2020 18:14
4 221
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 сер, 2020 13:41
_hunter
Тарифи на медпослуги обов’язково переглянуть - Степанов
R2 » П'ят 21 сер, 2020 09:15
7 375
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 сер, 2020 14:55
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20414)
02.09.2020 12:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.