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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 02 вер, 2020 07:53
Це хто там товк себе в груди копитом і кричав ,що викорінить корупцію? А тепер техогляд і в добавок щей придорожній. Оце вже накосять бабла
Додано: Сер 02 вер, 2020 08:33
К чему эти дискусии? Пункт в договоре об асоциации (носит реком.характер по словам чиновников) вряд ли кто видел, А вот слова министра В Криклия о том что отмена техосмотра привела к потере денег неимоверных, вот это уже ближе к телу. Он открытым текстом об этом сразу и сказал (есть видео на ютуб-канале). Им нужны деньги
Додано: Сер 02 вер, 2020 08:46
Коррупция возвращается на дороги... Теперь еще и придорожный контроль они хотят проводить, и это те "специалисты", которые разх_чили тучу примусов?
Шо воно там зібралося дивитися без обладнання на обочині, на колінці, в сучасному авто з кучою електроніки?! Чи вони зібралися на трасах блок пости з СТО побудувати. "Сказочные идиоты"!
Додано: Сер 02 вер, 2020 10:42
Re: Обов'язковий техогляд: до чого готуватися українським...
Шестую страницу идёт перепись любителей китайского ксенона.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 02 вер, 2020 11:14
Они уже все посчитали. Техосмотр вытащит из карманов украинцев 5 млрд.грн. в год.
Додано: Сер 02 вер, 2020 11:33
Re: Обов'язковий техогляд: до чого готуватися українським...
С дорог исчезнут любители кетайского ксенона, голубых габаритов и прочего говна популярного у лиц нетрадиционной водительской ориентации.
Ну или не исчезнут, но они будут вынуждены платить мзду за то чтобы ездить с этим говном.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 02 вер, 2020 11:48
Мзду будут платить все, т.к. сертификации СТО будут тоже за мзду немалую получать.
Додано: Сер 02 вер, 2020 11:50
Re: Обов'язковий техогляд: до чого готуватися українським...
Не езди на разваливающемся говне - не будет нужды платить.
Ну или хотя бы поменяй габариты цвета нетрадиционной сексуальной ориентации на нормальные.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 02 вер, 2020 13:12
А зачем , ТО от этого дешевле не станет.
Все это уже было при злочинной владе, и вот опять.
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