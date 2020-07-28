Вот и ответ зачем нужен техосмотр
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 вер, 2020 13:15
Re: Обов'язковий техогляд: до чого готуватися українським...
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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