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Обов'язковий техогляд: до
чого готуватися українським...

Обов'язковий техогляд: до чого готуватися українським...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 13:15

Re: Обов'язковий техогляд: до чого готуватися українським...

:mrgreen:
  andrein написав:А зачем

Вот и ответ зачем нужен техосмотр
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 14:20

  vitaliy_berdinskikh написав::mrgreen:
  andrein написав:А зачем

Вот и ответ зачем нужен техосмотр

Вам необходимо как можно быстрее пройти техосмотр головного мозга. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 14:38

Потрібен бунт!!!, Інакше техоглядом це свавілля не закінчиться!
atek2008
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 15:20

  atek2008 написав:Потрібен бунт!!!, Інакше техоглядом це свавілля не закінчиться!

а разве нынешняя ситуация не является результатом бунта 2014-го?... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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