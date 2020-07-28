|
|
|
Обов'язковий техогляд: до чого готуватися українським...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 вер, 2020 13:15
andrein написав:
А зачем
Вот и ответ зачем нужен техосмотр
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
- Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 1183
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 302 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 вер, 2020 14:20
vitaliy_berdinskikh написав:
:mrgreen:
andrein написав:
А зачем
Вот и ответ зачем нужен техосмотр
Вам необходимо как можно быстрее пройти техосмотр головного мозга.
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 715
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 вер, 2020 14:38
Потрібен бунт!!!, Інакше техоглядом це свавілля не закінчиться!
-
atek2008
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 02.09.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 вер, 2020 15:20
atek2008 написав:
Потрібен бунт!!!, Інакше техоглядом це свавілля не закінчиться!
а разве нынешняя ситуация не является результатом бунта 2014-го?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 4763
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 249 раз.
- Подякували: 746 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|