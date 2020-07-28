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Обов'язковий техогляд: до
чого готуватися українським...

Обов'язковий техогляд: до чого готуватися українським...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 13:15

Re: Обов'язковий техогляд: до чого готуватися українським...

:mrgreen:
  andrein написав:А зачем

Вот и ответ зачем нужен техосмотр
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 14:20

  vitaliy_berdinskikh написав::mrgreen:
  andrein написав:А зачем

Вот и ответ зачем нужен техосмотр

Вам необходимо как можно быстрее пройти техосмотр головного мозга. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 20:14

Зе лена банда Мечтают на вила нарваться. У нас в стране мечты для таких сбываются. Введення ТО это будет "остання крапля".
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 02:43

Жили 7 лет без техосмотра и все нормально было. А тут обана и каждые 2 года положи 100$ в потные ручонки слуги народа.
Ганьба!
andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:40

  Slon_Nosov написав:проблема в том что если с авто все в порядке, то почему я кому то должен денег и потраченного времени?

Ааааа, вот как мы запели.

Во-первых, без специализированной диагностики вы НЕ знаете реального состояния автомобиля. Или вы выхлоп без газоанализатора, на нюх определите какие там газы и их концентрацию? Это просто пример.

Во-вторых, это цена цивилизации. Да, да. Во всяких Европах и прочих развитых странах это стандартная процедура и никто не выделывается. А вот если лично у вас нет денег - это уже ваши проблемы. Есть общественный транспорт, есть велосипеды, есть ноги. Многие люди и без машин живут, представьте себе.
Grover
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:26

  Grover написав:
  Slon_Nosov написав:проблема в том что если с авто все в порядке, то почему я кому то должен денег и потраченного времени?

Ааааа, вот как мы запели.

Во-первых, без специализированной диагностики вы НЕ знаете реального состояния автомобиля. Или вы выхлоп без газоанализатора, на нюх определите какие там газы и их концентрацию? Это просто пример.

Во-вторых, это цена цивилизации. Да, да. Во всяких Европах и прочих развитых странах это стандартная процедура и никто не выделывается. А вот если лично у вас нет денег - это уже ваши проблемы. Есть общественный транспорт, есть велосипеды, есть ноги. Многие люди и без машин живут, представьте себе.


воно то так, і техогляд ніби як і потрібний. бо і стан машин часом явно залишає бажати кращого і ксенон самопальний, той який "я перевіряв, не сліпить", вже трохи підзає..в і багато чого іншого. але у пересічного немає впевненості шо буде так як це є "у всяких європах", а не так як було раніше у нас. тому що всі памятають, як дойоб..ся до авто, що ще знаходилося на офіційній гарантії, а в ній шустрий механік вася з станції то вже знайшов щось "не так" і за невелику мзду (власне заради неї він це "щось" і знайшов) це "щось" він готовий не бачити. і який вбитий корч отримував талон то, ну звісно ж, завдяки ж тому самому шустрому механіку васі, навіть на заїзджаючи в ремзону. і бачать як у маршрутних транспортних засобах, що проходять регулярне то, на ходу відпадають колеса (і не тільки). і як в авто, які не проходять то, нічого не відпадає. тому народ і не хоче "такого" то, а що буде інакше, якось слабо віриться. бачили вже, знають.
wild.tomcat
 
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