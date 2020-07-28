Вот и ответ зачем нужен техосмотр
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 02 вер, 2020 13:15
Re: Обов'язковий техогляд: до чого готуватися українським...
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 02 вер, 2020 14:20
Додано: Сер 02 вер, 2020 20:14
Зе лена банда Мечтают на вила нарваться. У нас в стране мечты для таких сбываются. Введення ТО это будет "остання крапля".
Додано: П'ят 04 вер, 2020 02:43
Жили 7 лет без техосмотра и все нормально было. А тут обана и каждые 2 года положи 100$ в потные ручонки слуги народа.
Ганьба!
Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:40
Ааааа, вот как мы запели.
Во-первых, без специализированной диагностики вы НЕ знаете реального состояния автомобиля. Или вы выхлоп без газоанализатора, на нюх определите какие там газы и их концентрацию? Это просто пример.
Во-вторых, это цена цивилизации. Да, да. Во всяких Европах и прочих развитых странах это стандартная процедура и никто не выделывается. А вот если лично у вас нет денег - это уже ваши проблемы. Есть общественный транспорт, есть велосипеды, есть ноги. Многие люди и без машин живут, представьте себе.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:26
воно то так, і техогляд ніби як і потрібний. бо і стан машин часом явно залишає бажати кращого і ксенон самопальний, той який "я перевіряв, не сліпить", вже трохи підзає..в і багато чого іншого. але у пересічного немає впевненості шо буде так як це є "у всяких європах", а не так як було раніше у нас. тому що всі памятають, як дойоб..ся до авто, що ще знаходилося на офіційній гарантії, а в ній шустрий механік вася з станції то вже знайшов щось "не так" і за невелику мзду (власне заради неї він це "щось" і знайшов) це "щось" він готовий не бачити. і який вбитий корч отримував талон то, ну звісно ж, завдяки ж тому самому шустрому механіку васі, навіть на заїзджаючи в ремзону. і бачать як у маршрутних транспортних засобах, що проходять регулярне то, на ходу відпадають колеса (і не тільки). і як в авто, які не проходять то, нічого не відпадає. тому народ і не хоче "такого" то, а що буде інакше, якось слабо віриться. бачили вже, знають.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:35
wild.tomcat
лучше один раз увидеть...
И это только ОДНА проблема - плохо затянуты болты на дисках.
И на этом конкретно видео столкновение колес ТОЛЬКО с другими автомобилями. А есть ведь ещё мотоциклисты, велосипедисты, пешеходы. Если колесо с грузовика оторвется в черте населенного пункта и там будут пешеходы - практически 100% гарантированная летальность или инвалидность, а водителю - уголовка с вероятной посадкой. А если в ребенка попадёт, то возможно линчевание толпой на месте или кровная месть родителей.
Вы просто не понимаете, что большинство законов созданы, чтобы защитить вас от вашей же глупости. Как бы невероятно это не было.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:43
Вы привели прекрасный пример демонстрирующий бессмысленность и абсурдность техосмотров со стороны коррупционеров собирающих деньги за разрешения. От плохо затянутых болтов техосмотр никак не спасет.
Чтобы техосмотр мог помочь от плохо затянутых болтов, техосмотр прийдется делать ежедневно для каждого автомобиля. Или как минимум два раза в год, т.к. резину меняют два раза в год. Это должен делать сам водитель, а не коррупционер собирающий деньги за разрешения.
Раньше в автошколе учили, что водитель должен сам осматривать автомобиль каждый день перед использованием. А теперь риск таких неисправностей коррупционеры используют как повод чтобы собирать деньги. Безопасность это никак не улучшит, а вот коррупция зацветет буйным цветом.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:03
Вы ПДД хотя бы читали?
То, что вы их не знаете должным образом - это уже ясно.
п.2.3.а)
Болты - это как раз ТОЛЬКО на водителе и висит. На ТО их состояние вряд ли проверяют.
А видео я привёл лишь в качестве наглядного жизненного примера, почему надо платить и ПРОХОДИТЬ ТО. При чём, в данном видео от действий пострадавшей стороны по сути ничего не зависит. Всё зависит от технической исправности транспортных средств других участников дорожного движения.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:06
ТО тут не поможет, просто надо после каждого снятия колес контролировать затяжку болтов мастером вручную, а то некоторые затягивают только пистолетом.
Я так два болта потерял пока среагировал на непонятное биение. И это случилось через день после ремонта.
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