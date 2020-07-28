Обов'язковий техогляд: до чого готуватися українським...

Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:03

Амвросий написав: Чтобы техосмотр мог помочь от плохо затянутых болтов, техосмотр прийдется делать ежедневно для каждого автомобиля. Это должен делать сам водитель, а не коррупционер собирающий деньги за разрешения. Чтобы техосмотр мог помочь от плохо затянутых болтов, техосмотр прийдется делать ежедневно для каждого автомобиля. Это должен делать сам водитель, а не коррупционер собирающий деньги за разрешения.

от действий пострадавшей стороны по сути ничего не зависит. Всё зависит от технической исправности транспортных средств других участников дорожного движения.

Вы ПДД хотя бы читали?То, что вы их не знаете должным образом - это уже ясно.п.2.3.а)Болты - это как раз ТОЛЬКО на водителе и висит. На ТО их состояние вряд ли проверяют.А видео я привёл лишь в качестве наглядного жизненного примера, почему надо платить и ПРОХОДИТЬ ТО. При чём, в данном видео