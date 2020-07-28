Обов'язковий техогляд: до чого готуватися українським...

Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:07

Grover написав: А видео я привёл лишь в качестве наглядного жизненного примера, почему надо платить и ПРОХОДИТЬ ТО. А видео я привёл лишь в качестве наглядного жизненного примера, почему надо платить и ПРОХОДИТЬ ТО.

Вы привели пример того, где ТО никак не поможет и пишете что это якобы показывает почему надо платить и проходить ТО...ТО действительно может помочь, например если автомобиль насквозь проржавел и сгнил и вот вот развалится на части. Такое ТО в теории мог бы выявить.Но проверять это никто не будет. Т.к. ТО вводится, как вы правильно заметили, чтобы собирать деньги, а не проверять. Тоесть ТО вводится ради развития коррупции и те кто его вводит являются коррупционерами.Чтобы убрать коррупционную составляющую, ТО нужно делать бесплатным. Тогда это действительно будет полезным. Но те кто продвигает сейчас ТО мгновенно потеряют интерес, если исчезнет повод собирать деньги. И тогда они вам Grover спустят методичку как нужно убеждать людей, что ТО не нужен