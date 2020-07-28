Обов'язковий техогляд: до чого готуватися українським...
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Grover написав:А видео я привёл лишь в качестве наглядного жизненного примера, почему надо платить и ПРОХОДИТЬ ТО.
Вы привели пример того, где ТО никак не поможет и пишете что это якобы показывает почему надо платить и проходить ТО...
ТО действительно может помочь, например если автомобиль насквозь проржавел и сгнил и вот вот развалится на части. Такое ТО в теории мог бы выявить.
Но проверять это никто не будет. Т.к. ТО вводится, как вы правильно заметили, чтобы собирать деньги, а не проверять. Тоесть ТО вводится ради развития коррупции и те кто его вводит являются коррупционерами.
Чтобы убрать коррупционную составляющую, ТО нужно делать бесплатным. Тогда это действительно будет полезным. Но те кто продвигает сейчас ТО мгновенно потеряют интерес, если исчезнет повод собирать деньги. И тогда они вам Grover спустят методичку как нужно убеждать людей, что ТО не нужен
Всего в 2017 году в Украине произошло 162 526 ДТП. Из них всего 198 ДТП произошло "по вине водителей автотранспорта сопутствующими причинами совершения которых являются технические неисправности ТС". Получается, что из-за неисправности транспортных средств в 2017 году произошло не более 0,1% от всех ДТП.
В 2018 году в Украине произошло 150 120 ДТП (на 7,6% меньше чем в 2017). Количество аварий случившихся "по вине водителей автотранспорта сопутствующими причинами совершения которых являются технические неисправности ТС" – 187. То есть процент аварий, возникших из-за технической неисправности такой же – не более 0,1%.
За 9 месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 ДТП (по сравнению с первыми девятью месяцами 2018 года общее количество ДТП увеличилось на 6,2%). "По вине водителей автотранспорта сопутствующими причинами совершения которых являются технические неисправности ТС" за 9 месяцев текущего года состоялось 103 ДТП. То есть, технические проблемы стали причиной чуть менее 0,1% ДТП.
Grover написав:Или вы выхлоп без газоанализатора, на нюх определите какие там газы и их концентрацию? Это просто пример.
пример с выхлопом крайне неудачный, так как выхлоп на 2/3 зависит от того чем вас заправляют на украинских АЗС, а от вменяемого контроля качества топлива на АЗС государство давно уже самоустранилось...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Grover написав:Или вы выхлоп без газоанализатора, на нюх определите какие там газы и их концентрацию? Это просто пример.
Посмотрите документальный фильм "Грязные деньги" про дизельные фольксвагены , Ауди и мерсы. И ничего, ТО проходят в Европе со спец. прошивкой, а на трассе выхлоп от 40 до 80 раз превышает допустимый уровень NOx. И это одобрено правительством Германии. К чему вообще эти ТО как не для выкачки денег ?