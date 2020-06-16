Білорусь з 1 вересня підвищує експортне мито на нафту і нафтопродукти, що вивозяться за межі митної території Євразійського економічного союзу.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 14:59
Білорусь збільшує експортне мито на нафту і нафтопродукти
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Дивися повний текст Білорусь збільшує експортне мито на нафту і нафтопродукти.
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