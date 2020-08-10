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«Київводоканал» попередив киян про новий вид шахрайства...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 31 сер, 2020 15:57
Пропонуємо до обговорення:
«Київводоканал» звернув увагу споживачів на новий вид шахрайства: на під’їздах будинків почали з`являтись оголошення про послуги «обробки зливу раковини, ванни та туалету без зняття труб».
Дивися повний текст «Київводоканал» попередив киян про новий вид шахрайства (фото)
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