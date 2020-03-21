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У Держдепі США стурбовані
намірами Китаю придбати "Мотор...

У Держдепі США стурбовані намірами Китаю придбати "Мотор...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 16:00

У Держдепі США стурбовані намірами Китаю придбати "Мотор...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Держдеп.

Дивися повний текст У Держдепі США стурбовані намірами Китаю придбати \"Мотор Січ\".
R2
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 16:00

Северный поток не строить, Мотор сич не продавать.
sal
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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