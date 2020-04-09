Про це повідомляє Держдеп.
Дивися повний текст У Держдепі США стурбовані намірами Китаю придбати \"Мотор Січ\".
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Додано: Пон 31 сер, 2020 16:00
У Держдепі США стурбовані намірами Китаю придбати "Мотор...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Держдепі США стурбовані намірами Китаю придбати \"Мотор Січ\".
Додано: Вів 08 вер, 2020 12:34
Re: У Держдепі США стурбовані намірами Китаю придбати
Это ли не вмешательство во внутренние дела?
Пусть тогда сами заплатят больше и купят.
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea:
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