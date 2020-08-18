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Депутати пропонують
встановити кримінальну...

Депутати пропонують встановити кримінальну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 16:58

Депутати пропонують встановити кримінальну...

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді зареєстровано проєкт закону, яким пропонується додати до Кримінального кодексу статтю за шахрайство з ПДВ.

Дивися повний текст Депутати пропонують встановити кримінальну відповідальність за шахрайство з ПДВ.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 20:00

Давайте сразу сожжение на костре. Действенный метод поддержать национального налогоплательщика. Если серьёзно - все эти махинации держатся на чиновниках, а косательно комерсов - вы уже введите уголовку за предпринимательство да и всё))
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