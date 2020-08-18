У Верховній Раді зареєстровано проєкт закону, яким пропонується додати до Кримінального кодексу статтю за шахрайство з ПДВ.
Дивися повний текст Депутати пропонують встановити кримінальну відповідальність за шахрайство з ПДВ.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 16:58
Депутати пропонують встановити кримінальну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депутати пропонують встановити кримінальну відповідальність за шахрайство з ПДВ.
Додано: Пон 31 сер, 2020 20:00
Давайте сразу сожжение на костре. Действенный метод поддержать национального налогоплательщика. Если серьёзно - все эти махинации держатся на чиновниках, а косательно комерсов - вы уже введите уголовку за предпринимательство да и всё))
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