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Уряд Великобританії планує рекордне підвищення податків...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 31 сер, 2020 17:09
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів Великобританії розглядає варіант найбільшого за кілька десятиліть підвищення податків.
Дивися повний текст Уряд Великобританії планує рекордне підвищення податків через пандемію - ЗМІ
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