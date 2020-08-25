Про це глава Ради Національного банку Богдан Данилишин.
Дивися повний текст Данилишин назвав причини стабілізації курсу гривні до долара.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 20:27
Данилишин назвав причини стабілізації курсу гривні до долара
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Данилишин назвав причини стабілізації курсу гривні до долара.
Додано: Пон 31 сер, 2020 20:27
в каком именно месте Данилишин увидел "стабилизацию"?
изменение курса с 23.5 до 27.8 это "стабилизация по Даналишину"?
Или может "стабилизец по Данилишину"?
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