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Данилишин назвав причини
стабілізації курсу гривні до долара

Данилишин назвав причини стабілізації курсу гривні до долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 20:27

Данилишин назвав причини стабілізації курсу гривні до долара

Пропонуємо до обговорення:
Про це глава Ради Національного банку Богдан Данилишин.

Дивися повний текст Данилишин назвав причини стабілізації курсу гривні до долара.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 20:27

в каком именно месте Данилишин увидел "стабилизацию"?
изменение курса с 23.5 до 27.8 это "стабилизация по Даналишину"?
Или может "стабилизец по Данилишину"?
demon0983886848
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