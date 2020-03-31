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Ігор Тинний: Як намагаються
посіяти хаос і зруйнувати...

Ігор Тинний: Як намагаються посіяти хаос і зруйнувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 20:58

Ігор Тинний: Як намагаються посіяти хаос і зруйнувати...

Пропонуємо до обговорення:
Група депутатів Верховної Ради внесла ініційоване нардепом Олександром Дубинським подання до Конституційного суду про незаконність зелених тарифів.

Дивися повний текст Ігор Тинний: Як намагаються посіяти хаос і зруйнувати галузь відновлюваної енергетики (ВДЕ).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 21:14

подання до Конституційного суду про нібито незаконність зелених тарифів.

Почему "нібито"? Они и есть незаконные.


В Україні електричну енергію має робити дешевше не адміністративний вплив, не призначення своїх людей в регулятор НКРЕКУ, а велика пропозиція цієї енергії, виробленої на сучасних нових електростанціях.


Так почему-же снижают мощность высокорентабельной энергогенерации современными технологиями на АЭС. В угоду угольным станциям которые гадят атмосферу?

Не потому-ли, что ктото пытается заменить дешевую и высокотехнологичную энергогенерацию на АЭС с помощью сверхдорогих нерентабельных солнечных ВИЭ, которые ночью не могут обеспечить достаточную генерацию, а днем вносят разбалансировку в энергосистему?

В результате дешевую и высокотехнологичную энергогенерацию на АЭС днем заменяют солнечными ВИЭ, а ночью вынуждены палить уголь, т.к. АЭС не может быстро менять мощность генерации.

Так спрашивается нафига нам такая "зеленая" энергетика? которая требует палить уголь загрязняя атмосферу сажей и радиацией? Дело в том что при сжигании угля в атмосферу вместе с сажей попадают радиоактивные вещества которые в небольших количествах содержатся в угле. А за счет больших объемов сжигаемого угля, количество радиоактивных веществ попадающих в атмосферу с сажей достаточно велико.

Это уже не "зеленая", а "черная" энергогенерация.

Правильней было бы называть не "зеленым тарифом", а "черным угольно-радиактивным тарифом", который стимулирует сжигание угля и загрязнение атмосферы сажей и радиацией. Причем за деньги налогоплательщиков.

Однак вони (олігархи, – ред.) хочуть консервувати стару систему, тому що зараз контролюють державні станції, не вклавши в них ані копійки. Це, де-факто, ділове рейдерство з політичним прикриттям.


Они (олигархи, получающие зеленые тарифы) хотят и дальше получать самую высокую в мире цену на солнечную электроэнергию за счет налогоплательщиков. И это в одной из беднейших экономик мира!

Коррупционные схемы с нерентабельными солнечными электростанциями давно нужно вообще отменить. Кто хочет - пускай вырабатывает за свой счет, без субсидий из госбюджета.

Зеленый тариф на закупку солнечной электроэнергии нужно установить такой-же как в США - по 0.02 цента за кВт-час.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 07:31

В Украине электрическую энергию должно делать дешевле не административное влияние, не назначение своих людей в регулятор НКРЭКУ, а большое предложение этой энергии, произведенной на современных новых электростанциях.


Так предлагайте дешевле? Но вы же по пятерочке хотите. И не тогда, когда надо, а тогда, когда вы можете. Или это небритое считает, что если выкинуть на рынок много дорогой э/э (которое государство, к тому же, обязано купить), произведенной на самых совре..., по по*** на самом деле где произведенных, то это снизит цену?
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 07:39

Re: Ігор Тинний: Як намагаються посіяти хаос і зруйнувати...

Ахметка заказал статейку?
Много заплатил?
Может ДТЭК сам хочет закупать по зеленому тарифу электроэнергию у Энергоатома, например?
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 08:27

Re: Ігор Тинний: Як намагаються посіяти хаос і зруйнувати...

  Амвросий написав:В результате дешевую и высокотехнологичную энергогенерацию на АЭС днем заменяют солнечными ВИЭ, а ночью вынуждены палить уголь, т.к. АЭС не может быстро менять мощность генерации

Брехня. Доля АЕС навіть зросла, а теплової генерації зменшилась https://vse.energy/news/pek-news/electr ... ity-2020-5
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 08:42

Не читал, но осуждаю)))
astatempo
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