Ігор Тинний: Як намагаються посіяти хаос і зруйнувати...

Додано: Пон 31 сер, 2020 21:14

подання до Конституційного суду про нібито незаконність зелених тарифів.

В Україні електричну енергію має робити дешевше не адміністративний вплив, не призначення своїх людей в регулятор НКРЕКУ, а велика пропозиція цієї енергії, виробленої на сучасних нових електростанціях.

Однак вони (олігархи, – ред.) хочуть консервувати стару систему, тому що зараз контролюють державні станції, не вклавши в них ані копійки. Це, де-факто, ділове рейдерство з політичним прикриттям.

Почему "нібито"? Они и есть незаконные.Так почему-же снижают мощность высокорентабельной энергогенерации современными технологиями на АЭС. В угоду угольным станциям которые гадят атмосферу?Не потому-ли, что ктото пытается заменить дешевую и высокотехнологичную энергогенерацию на АЭС с помощью сверхдорогих нерентабельных солнечных ВИЭ, которые ночью не могут обеспечить достаточную генерацию, а днем вносят разбалансировку в энергосистему?В результате дешевую и высокотехнологичную энергогенерацию на АЭС днем заменяют солнечными ВИЭ, а ночью вынуждены палить уголь, т.к. АЭС не может быстро менять мощность генерации.Так спрашивается нафига нам такая "зеленая" энергетика? которая требует палить уголь загрязняя атмосферу сажей и радиацией? Дело в том что при сжигании угля в атмосферу вместе с сажей попадают радиоактивные вещества которые в небольших количествах содержатся в угле. А за счет больших объемов сжигаемого угля, количество радиоактивных веществ попадающих в атмосферу с сажей достаточно велико.Это уже не "зеленая", а "черная" энергогенерация.Правильней было бы называть не "зеленым тарифом", а "черным угольно-радиактивным тарифом", который стимулирует сжигание угля и загрязнение атмосферы сажей и радиацией. Причем за деньги налогоплательщиков.Они (олигархи, получающие зеленые тарифы) хотят и дальше получать самую высокую в мире цену на солнечную электроэнергию за счет налогоплательщиков. И это в одной из беднейших экономик мира!Коррупционные схемы с нерентабельными солнечными электростанциями давно нужно вообще отменить. Кто хочет - пускай вырабатывает за свой счет, без субсидий из госбюджета.Зеленый тариф на закупку солнечной электроэнергии нужно установить такой-же как в США - по 0.02 цента за кВт-час.