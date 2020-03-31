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Ігор Тинний: Як намагаються
посіяти хаос і зруйнувати...

Ігор Тинний: Як намагаються посіяти хаос і зруйнувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:52

Тот факт, что Дубинский шакал, нехороший человек и Бенин "рупор", не отменяет абсурдность "зеленого тарифа" (даже после недавнего снижения)
panzershreck1921
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 18:43

Тынный, пошел в опу, праститутка ахметовская!!! Мне не нужна твоя зеленая энергия по 9 грн/кВт, еще и принудительно!!!
Ну где еще так нагло грабят страну-колонию??? Зашли западные делки, обустроили здесь свой бизнес, а мы как крепостные ОБЯЗАНЫ покупать их продукт по заоблачным ценам ПРИНУДИТЕЛЬНО, в ущерб своему карману и отечественной промышленности!
Тынных на г лляку! Витряки в море!!!
sialeks
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