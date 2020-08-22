Українці за допомогою застосунку "Пенсійний фонд" можуть скористатися низкою послуг не виходячи з дому.
Дивися повний текст Інформацію про пенсію та страховий стаж можна перевірити онлайн (відео).
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Додано: Пон 31 сер, 2020 21:58
Інформацію про пенсію та страховий стаж можна перевірити...
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Дивися повний текст Інформацію про пенсію та страховий стаж можна перевірити онлайн (відео).
Додано: Пон 31 сер, 2020 21:58
Действительно штука бомбезная. Видно все!!! Ничего не скроешь в этом мире, видно все как на ладони.
Додано: Пон 31 сер, 2020 22:04
не всё. Помоему до 2002 года не видно и даже не дают зарегистрировать подтверждающими документами - в пенсионном говорят что у них программа не позволяет ввести информацию до 2002 года.
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