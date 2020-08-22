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Дивися повний текст Інформацію про пенсію та страховий стаж можна перевірити онлайн (відео).
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Додано: Пон 31 сер, 2020 21:58
Інформацію про пенсію та страховий стаж можна перевірити...
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Дивися повний текст Інформацію про пенсію та страховий стаж можна перевірити онлайн (відео).
Додано: Пон 31 сер, 2020 21:58
Действительно штука бомбезная. Видно все!!! Ничего не скроешь в этом мире, видно все как на ладони.
Додано: Пон 31 сер, 2020 22:04
не всё. Помоему до 2002 года не видно и даже не дают зарегистрировать подтверждающими документами - в пенсионном говорят что у них программа не позволяет ввести информацию до 2002 года.
Додано: Вів 01 вер, 2020 02:43
Цирк, кого волнуют страшные дивиденды размером в 1800 грн вперед, типа на эти деньги в старости здесь можно прожить - цирк. Я уже позаботилась о своей пенсии и трудоустроилась в Европе, да плачу налогов больше в 20 раз чем в Украине, но не жалею, потому-что вижу куда идут деньги - идеальный общественныц транспорт, чистый воздух и вода, а здесь кому платить - барыгам в карман - пусть идут сами знают куда ...в Индию) ходить по говну
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