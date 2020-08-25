RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки років стажу потрібно,
щоб вийти на пенсію

Скільки років стажу потрібно, щоб вийти на пенсію
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:00

Скільки років стажу потрібно, щоб вийти на пенсію

Пропонуємо до обговорення:
Право виходу на пенсію визначається з урахуванням кількох факторів

Дивися повний текст Скільки років стажу потрібно, щоб вийти на пенсію.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90054
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:00

с ума сойти, я столько не проживу :). еще 20 лет работать, чтобы отдыхать на мальдивах :))))
asdrud2016
Аватар користувача
 
Повідомлень: 331
З нами з: 15.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий і 17 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інформацію про пенсію та страховий стаж можна перевірити...
R2 » Пон 31 сер, 2020 21:58
2 37
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 сер, 2020 22:04
Амвросий
Протягом 15-20 років вугільна галузь припинить існування...
R2 » П'ят 28 сер, 2020 03:09
5 449
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 сер, 2020 13:59
summacut
В Україні за 10 років ціни у гривні на житло зросли вдвічі 1, 2
R2 » Вів 25 сер, 2020 20:41
16 824
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 сер, 2020 13:38
viva_vera

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.