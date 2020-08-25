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Скільки років стажу потрібно,
щоб вийти на пенсію

Скільки років стажу потрібно, щоб вийти на пенсію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:00

Скільки років стажу потрібно, щоб вийти на пенсію

Пропонуємо до обговорення:
Право виходу на пенсію визначається з урахуванням кількох факторів

Дивися повний текст Скільки років стажу потрібно, щоб вийти на пенсію.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:00

с ума сойти, я столько не проживу :). еще 20 лет работать, чтобы отдыхать на мальдивах :))))
asdrud2016
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 07:07

расчет показывает что пенсии плавно отменяются. интересней увидеть расчеты на ближайшие лет 20-30, что бы молодежь понимала что им потом светит и зачем они каждый месяц платят в пенсионный...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 10:44

  Slon_Nosov написав:расчет показывает что пенсии плавно отменяются. интересней увидеть расчеты на ближайшие лет 20-30, что бы молодежь понимала что им потом светит и зачем они каждый месяц платят в пенсионный...


піраміда,
платиш зараз в спільний котел теперішнім пенсам,
тобі буде хіб соц. допомога, якщо доживеш до пенсійного віку.

простіше розігнати ПФ і платити кожному після 60 років 2000 грн. чи 2/3 мінімальної з.п., якщо потягне бююджет
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 14:55

Slon_Nosov, молодежь платит... Расскажи-ка, сколько % от начисленной грязной зарплаты забирается в пенсионный фонд? Не 0 ли? Забирается НДФЛ и военный налог с твоей грязной зарплаты. ЕСВ платится не с твоей грязной зарплаты, а предприятие само отчисляет со своих. Но ты на самом деле думаешь, что если уменьшить ЕСВ на сумму, которая уходит в пенс.фонд, то тебе директор на эту сумму увеличит зарплату? ну-ну, не смеши.
maksymzp88
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