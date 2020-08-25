Право виходу на пенсію визначається з урахуванням кількох факторів
Дивися повний текст Скільки років стажу потрібно, щоб вийти на пенсію.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 22:00
Скільки років стажу потрібно, щоб вийти на пенсію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки років стажу потрібно, щоб вийти на пенсію.
Додано: Пон 31 сер, 2020 22:00
с ума сойти, я столько не проживу :). еще 20 лет работать, чтобы отдыхать на мальдивах :))))
Додано: Вів 01 вер, 2020 07:07
расчет показывает что пенсии плавно отменяются. интересней увидеть расчеты на ближайшие лет 20-30, что бы молодежь понимала что им потом светит и зачем они каждый месяц платят в пенсионный...
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Додано: Вів 01 вер, 2020 10:44
піраміда,
платиш зараз в спільний котел теперішнім пенсам,
тобі буде хіб соц. допомога, якщо доживеш до пенсійного віку.
простіше розігнати ПФ і платити кожному після 60 років 2000 грн. чи 2/3 мінімальної з.п., якщо потягне бююджет
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Додано: Вів 01 вер, 2020 14:55
Slon_Nosov, молодежь платит... Расскажи-ка, сколько % от начисленной грязной зарплаты забирается в пенсионный фонд? Не 0 ли? Забирается НДФЛ и военный налог с твоей грязной зарплаты. ЕСВ платится не с твоей грязной зарплаты, а предприятие само отчисляет со своих. Но ты на самом деле думаешь, что если уменьшить ЕСВ на сумму, которая уходит в пенс.фонд, то тебе директор на эту сумму увеличит зарплату? ну-ну, не смеши.
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