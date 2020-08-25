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Скільки років стажу потрібно,
щоб вийти на пенсію

Скільки років стажу потрібно, щоб вийти на пенсію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:00

Скільки років стажу потрібно, щоб вийти на пенсію

Пропонуємо до обговорення:
Право виходу на пенсію визначається з урахуванням кількох факторів

Дивися повний текст Скільки років стажу потрібно, щоб вийти на пенсію.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:00

с ума сойти, я столько не проживу :). еще 20 лет работать, чтобы отдыхать на мальдивах :))))
asdrud2016
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 07:07

расчет показывает что пенсии плавно отменяются. интересней увидеть расчеты на ближайшие лет 20-30, что бы молодежь понимала что им потом светит и зачем они каждый месяц платят в пенсионный...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:38

Slon_Nosov
а можно не платить?
manowar
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 01:19

Украинские мужчины живут после выхода на пенсию до четырех лет. Такие данные приводит председатель Национального Совета экономического развития и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Наибольшая средняя продолжительность жизни в Украине для мужского населения была зафиксирована в 1965 году и составила 67,9 лет. У женщин наибольшая средняя продолжительность жизни была зафиксирована в 2017 году, составив 76,7 года. Мужское население в 2017 году имело среднюю продолжительность в 67 лет, отмечает Дорошенко.

Эксперт напоминает, что на полную пенсию по возрасту мужчина в Украине без соответствующего стажа в 26 лет может рассчитывать в 63-65 лет.

Украинкам в этом году также увеличили на год труд, если нет стажа (на пенсию по возрасту наши женщины выходят теперь в 61 год).

«Женщина в среднем проживет на пенсии еще 16 лет, а мужчина - лишь 2-4 года при такой продолжительности жизни в Украине, - отмечает Дорошенко. - Поэтому перед каждым и возникает вопрос: следует ли вообще рассчитывать на пенсию, если значительное количество украинцев до нее не доживают?»
andrein
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