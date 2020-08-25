Скільки років стажу потрібно, щоб вийти на пенсію

Додано: Вів 01 вер, 2020 07:07

расчет показывает что пенсии плавно отменяются. интересней увидеть расчеты на ближайшие лет 20-30, что бы молодежь понимала что им потом светит и зачем они каждый месяц платят в пенсионный...

«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн