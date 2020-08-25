Право виходу на пенсію визначається з урахуванням кількох факторів
Дивися повний текст Скільки років стажу потрібно, щоб вийти на пенсію.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 31 сер, 2020 22:00
Скільки років стажу потрібно, щоб вийти на пенсію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки років стажу потрібно, щоб вийти на пенсію.
Додано: Пон 31 сер, 2020 22:00
с ума сойти, я столько не проживу :). еще 20 лет работать, чтобы отдыхать на мальдивах :))))
Додано: Вів 01 вер, 2020 07:07
расчет показывает что пенсии плавно отменяются. интересней увидеть расчеты на ближайшие лет 20-30, что бы молодежь понимала что им потом светит и зачем они каждый месяц платят в пенсионный...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Сер 02 вер, 2020 01:19
Украинские мужчины живут после выхода на пенсию до четырех лет. Такие данные приводит председатель Национального Совета экономического развития и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
Наибольшая средняя продолжительность жизни в Украине для мужского населения была зафиксирована в 1965 году и составила 67,9 лет. У женщин наибольшая средняя продолжительность жизни была зафиксирована в 2017 году, составив 76,7 года. Мужское население в 2017 году имело среднюю продолжительность в 67 лет, отмечает Дорошенко.
Эксперт напоминает, что на полную пенсию по возрасту мужчина в Украине без соответствующего стажа в 26 лет может рассчитывать в 63-65 лет.
Украинкам в этом году также увеличили на год труд, если нет стажа (на пенсию по возрасту наши женщины выходят теперь в 61 год).
«Женщина в среднем проживет на пенсии еще 16 лет, а мужчина - лишь 2-4 года при такой продолжительности жизни в Украине, - отмечает Дорошенко. - Поэтому перед каждым и возникает вопрос: следует ли вообще рассчитывать на пенсию, если значительное количество украинцев до нее не доживают?»
|