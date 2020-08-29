Міністерство розвитку громад і територій має намір забезпечити всіх споживачів комерційним обліком тепла та гарячої води.
Дивися повний текст Всіх українців забезпечать лічильниками тепла і гарячої води - Мінрегіон.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 22:30
Всіх українців забезпечать лічильниками тепла і гарячої...
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Дивися повний текст Всіх українців забезпечать лічильниками тепла і гарячої води - Мінрегіон.
Додано: Пон 31 сер, 2020 22:30
а смысл? Отказаться от услуг ведь всеравно невозможно. Предоставление в принудительном порядке.
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