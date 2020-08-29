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Всіх українців забезпечать
лічильниками тепла і гарячої...

Всіх українців забезпечать лічильниками тепла і гарячої...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:30

Всіх українців забезпечать лічильниками тепла і гарячої...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство розвитку громад і територій має намір забезпечити всіх споживачів комерційним обліком тепла та гарячої води.

Дивися повний текст Всіх українців забезпечать лічильниками тепла і гарячої води - Мінрегіон.
R2
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а смысл? Отказаться от услуг ведь всеравно невозможно. Предоставление в принудительном порядке.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 08:41

Сейчас счётчик на тепло поквартирно поставить нельзя без согласия 50% владельцев. Те, у кого субсидия, не захотят ставить. Остальным - поставить нельзя, отказаться тоже. Получается, что теплоснабжение предоставляется насильно. А тут рассказывают о счётчиках. Хотят учесть расход горячей воды и при этом, чтобы за тепло платили все, но по общему домовому счётчику. Только индивидуальный учёт и возможность выбора способа отопления может решить проблему неплатежей в городах с центральным теплоснабжением.
ygn
 
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