Міністерство розвитку громад і територій має намір забезпечити всіх споживачів комерційним обліком тепла та гарячої води.
Дивися повний текст Всіх українців забезпечать лічильниками тепла і гарячої води - Мінрегіон.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 22:30
Всіх українців забезпечать лічильниками тепла і гарячої...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Всіх українців забезпечать лічильниками тепла і гарячої води - Мінрегіон.
Додано: Пон 31 сер, 2020 22:30
а смысл? Отказаться от услуг ведь всеравно невозможно. Предоставление в принудительном порядке.
Додано: Вів 01 вер, 2020 08:41
Сейчас счётчик на тепло поквартирно поставить нельзя без согласия 50% владельцев. Те, у кого субсидия, не захотят ставить. Остальным - поставить нельзя, отказаться тоже. Получается, что теплоснабжение предоставляется насильно. А тут рассказывают о счётчиках. Хотят учесть расход горячей воды и при этом, чтобы за тепло платили все, но по общему домовому счётчику. Только индивидуальный учёт и возможность выбора способа отопления может решить проблему неплатежей в городах с центральным теплоснабжением.
Додано: Вів 01 вер, 2020 10:48
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