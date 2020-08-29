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Всіх українців забезпечать
лічильниками тепла і гарячої...

Всіх українців забезпечать лічильниками тепла і гарячої...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:30

Всіх українців забезпечать лічильниками тепла і гарячої...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство розвитку громад і територій має намір забезпечити всіх споживачів комерційним обліком тепла та гарячої води.

Дивися повний текст Всіх українців забезпечать лічильниками тепла і гарячої води - Мінрегіон.
R2
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а смысл? Отказаться от услуг ведь всеравно невозможно. Предоставление в принудительном порядке.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 08:41

Сейчас счётчик на тепло поквартирно поставить нельзя без согласия 50% владельцев. Те, у кого субсидия, не захотят ставить. Остальным - поставить нельзя, отказаться тоже. Получается, что теплоснабжение предоставляется насильно. А тут рассказывают о счётчиках. Хотят учесть расход горячей воды и при этом, чтобы за тепло платили все, но по общему домовому счётчику. Только индивидуальный учёт и возможность выбора способа отопления может решить проблему неплатежей в городах с центральным теплоснабжением.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 10:48

  ygn написав:Сейчас счётчик на тепло поквартирно поставить нельзя без согласия 50% владельцев.

Вообще никакой связи тут нет -- должна быть тех-возможность и все. В бабушатниках такой возможности нет, тут пичалька, согласен.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:20

После установки теплосчетчика на дом платежи выросли на 10%! (харьков). Весной разница - в 2 раза! При +18С на улице температура батареи + 45С! Регулировать подачу теплоносителя жильцам запрещено!
А теперь и холодную воду из горячей трубы будут считать по цене горячей?! Иногда приходится сливать по 20мин чтобы добыть горячую...
Alexnik
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:46

Re: Всіх українців забезпечать лічильниками тепла і гарячої.

  ygn написав:Сейчас счётчик на тепло поквартирно поставить нельзя без согласия 50% владельцев.

Поквартирно его никто ставить и не собирается. Ставить будут на вводе в дом, согласие жильцов при это не нужно.
  ygn написав:Хотят учесть расход горячей воды и при этом, чтобы за тепло платили все, но по общему домовому счётчику.

Не хочешь платить за общее потребление дома - ставь за свой счёт индивидуальный счётчик на горячую воду и плати по нему.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 13:19

  Alexnik написав:После установки теплосчетчика на дом платежи выросли на 10%! (харьков). Весной разница - в 2 раза! При +18С на улице температура батареи + 45С!

В доме ОСМД или ЖЕК?

  Alexnik написав:А теперь и холодную воду из горячей трубы будут считать по цене горячей?! Иногда приходится сливать по 20мин чтобы добыть горячую...

Можно поставить многотарифный счетчик -- и платить за холодную как за холодную.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 13:39

_hunter,
типа ЖЭК...
Alexnik
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 13:53

  Alexnik написав:_hunter,
типа ЖЭК...

ЧиТД... -- пинайте ЖЭК на предмет почему ихний "пъяный мастер" не прикручивает вентиль с "неожиданным" приходом весны. Или почему он до сих пор не прошел 200-гривневые, вроде, курсы и не получил разрешение этот самый вентиль прикручивать.
Или, возможно, пришла пора задуматься о создании ОСМД...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 14:05

_hunter
У нас в Харькове в ЖЭКах давно нет никаких мастеров. Только начальник, бухгалтер и дворники...При поломках инж. оборудования они нанимают спецов из теплосетей например. А те говорят что мы не имеем права регулировать что либо:
"Згідно «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж», затверджених наказом Мінпаленерго № 71 від 14.02.2007 пункт 6.3.30, «Секційні засувки та запірна арматура в нормальному режимі повинні перебувати в повністю відкритому або повністю закритому положенні; регулювати ними витрату теплоносія забороняється».
Таким чином, регулювати теплоспоживання окремого будинку за допомогою запірних арматур на вузлі обліку теплової енергії, самостійно не допускається.
З огляду на викладене, запірна арматури на тепловому пункті не призначена для регулювання кількості теплоносія, і для одержання якісної послуги опалення повинна перебувати в максимально відкритому положенні."
Alexnik
 
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