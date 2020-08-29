Міністерство розвитку громад і територій має намір забезпечити всіх споживачів комерційним обліком тепла та гарячої води.
Дивися повний текст Всіх українців забезпечать лічильниками тепла і гарячої води - Мінрегіон.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 22:30
Всіх українців забезпечать лічильниками тепла і гарячої...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Всіх українців забезпечать лічильниками тепла і гарячої води - Мінрегіон.
Додано: Пон 31 сер, 2020 22:30
а смысл? Отказаться от услуг ведь всеравно невозможно. Предоставление в принудительном порядке.
Додано: Вів 01 вер, 2020 08:41
Сейчас счётчик на тепло поквартирно поставить нельзя без согласия 50% владельцев. Те, у кого субсидия, не захотят ставить. Остальным - поставить нельзя, отказаться тоже. Получается, что теплоснабжение предоставляется насильно. А тут рассказывают о счётчиках. Хотят учесть расход горячей воды и при этом, чтобы за тепло платили все, но по общему домовому счётчику. Только индивидуальный учёт и возможность выбора способа отопления может решить проблему неплатежей в городах с центральным теплоснабжением.
Додано: Вів 01 вер, 2020 10:48
Додано: Вів 01 вер, 2020 12:20
После установки теплосчетчика на дом платежи выросли на 10%! (харьков). Весной разница - в 2 раза! При +18С на улице температура батареи + 45С! Регулировать подачу теплоносителя жильцам запрещено!
А теперь и холодную воду из горячей трубы будут считать по цене горячей?! Иногда приходится сливать по 20мин чтобы добыть горячую...
Додано: Вів 01 вер, 2020 12:46
Re: Всіх українців забезпечать лічильниками тепла і гарячої.
Поквартирно его никто ставить и не собирается. Ставить будут на вводе в дом, согласие жильцов при это не нужно.
Не хочешь платить за общее потребление дома - ставь за свой счёт индивидуальный счётчик на горячую воду и плати по нему.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 01 вер, 2020 13:19
В доме ОСМД или ЖЕК?
Можно поставить многотарифный счетчик -- и платить за холодную как за холодную.
Додано: Вів 01 вер, 2020 13:53
ЧиТД... -- пинайте ЖЭК на предмет почему ихний "пъяный мастер" не прикручивает вентиль с "неожиданным" приходом весны. Или почему он до сих пор не прошел 200-гривневые, вроде, курсы и не получил разрешение этот самый вентиль прикручивать.
Или, возможно, пришла пора задуматься о создании ОСМД...
Додано: Вів 01 вер, 2020 14:05
_hunter
У нас в Харькове в ЖЭКах давно нет никаких мастеров. Только начальник, бухгалтер и дворники...При поломках инж. оборудования они нанимают спецов из теплосетей например. А те говорят что мы не имеем права регулировать что либо:
"Згідно «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж», затверджених наказом Мінпаленерго № 71 від 14.02.2007 пункт 6.3.30, «Секційні засувки та запірна арматура в нормальному режимі повинні перебувати в повністю відкритому або повністю закритому положенні; регулювати ними витрату теплоносія забороняється».
Таким чином, регулювати теплоспоживання окремого будинку за допомогою запірних арматур на вузлі обліку теплової енергії, самостійно не допускається.
З огляду на викладене, запірна арматури на тепловому пункті не призначена для регулювання кількості теплоносія, і для одержання якісної послуги опалення повинна перебувати в максимально відкритому положенні."
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