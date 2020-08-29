Всіх українців забезпечать лічильниками тепла і гарячої...

Ну, нет -- да и нет. Где брать -- я уже писал.
Alexnik написав:_hunter
"Згідно «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж», затверджених наказом Мінпаленерго № 71 від 14.02.2007 пункт 6.3.30, «Секційні засувки та запірна арматура в нормальному режимі повинні перебувати в повністю відкритому або повністю закритому положенні; регулювати ними витрату теплоносія забороняється».
Таким чином, регулювати теплоспоживання окремого будинку за допомогою запірних арматур на вузлі обліку теплової енергії, самостійно не допускається.
З огляду на викладене, запірна арматури на тепловому пункті не призначена для регулювання кількості теплоносія, і для одержання якісної послуги опалення повинна перебувати в максимально відкритому положенні."
Что, как бы, логично. Вы же дом, надеюсь, напор в мойке краником на стояке не регулируете?.. -- за запорной арматурой еще "краник" поставить нужно. Его, кстати, прямо с уличным термометром можно совместить -- "погодный регулятор" называется -- тогда вообще никого вызывать не придется.
Но это, опять же, только ОСМД может сделать.