Всіх українців забезпечать лічильниками тепла і гарячої...
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Alexnik написав:_hunter У нас в Харькове в ЖЭКах давно нет никаких мастеров. Только начальник, бухгалтер и дворники...При поломках инж. оборудования они нанимают спецов из теплосетей например.
Ну, нет -- да и нет. Где брать -- я уже писал.
Alexnik написав:_hunter "Згідно «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж», затверджених наказом Мінпаленерго № 71 від 14.02.2007 пункт 6.3.30, «Секційні засувки та запірна арматура в нормальному режимі повинні перебувати в повністю відкритому або повністю закритому положенні; регулювати ними витрату теплоносія забороняється». Таким чином, регулювати теплоспоживання окремого будинку за допомогою запірних арматур на вузлі обліку теплової енергії, самостійно не допускається. З огляду на викладене, запірна арматури на тепловому пункті не призначена для регулювання кількості теплоносія, і для одержання якісної послуги опалення повинна перебувати в максимально відкритому положенні."
Что, как бы, логично. Вы же дом, надеюсь, напор в мойке краником на стояке не регулируете?.. -- за запорной арматурой еще "краник" поставить нужно. Его, кстати, прямо с уличным термометром можно совместить -- "погодный регулятор" называется -- тогда вообще никого вызывать не придется. Но это, опять же, только ОСМД может сделать.
Это речь о квартирных счетчиках или начнется кидалово и квартирные счетчики можно будет выкинуть, а насчитывать будут с потолка? Поверка счетчиков по 400 гривен за каждый, когда сам счетчик стоит гораздо меньше. Еще и платим какую-то абонплату непонятно за что. Страна остапов бендеров.
Альтернативы индивидуального отопления - нет по определению в условиях Украины. Так же и с индивидуальными бойлерами. Даже в "бабушатниках".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Бред у нас стоит счетчик и мы сами его регулируем... пошлите нахрен этих "запретителей" .. все что находиться ВНУТРИ будинка то есть общая собственность жильцов ... Ни ЖЕКА ни Теплоэнерго а ваша собственность... и вы ха нее несете кстати ответственность.
Alexnik написав:"Згідно «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж», затверджених наказом Мінпаленерго № 71 від 14.02.2007 пункт 6.3.30, «Секційні засувки та запірна арматура в нормальному режимі повинні перебувати в повністю відкритому або повністю закритому положенні; регулювати ними витрату теплоносія забороняється».
- счетчик тепла не относиться к категории - Секційні засувки та запірна арматура --...и это положение на него не распространяется. У вас к счетчику должен быть типа инструкции или мануал по современному.. найдите там слова что это - засувка или запирна арматура))). Вот если найдете то да трогать его нельзя.)) PS В ЖЕКЕ просто бояться идиотов которые могут полностью закрыть счетчик (а так делать нельзя) потому и перестраховываются.
Kudrjavuy написав:Альтернативы индивидуального отопления - нет по определению в условиях Украины. Так же и с индивидуальными бойлерами. Даже в "бабушатниках".
Еу почему нет... а чем плохо барыгам и олигархам сейчас? Поднимай рабам цены и качай с них деньги. Отключиться то нельзя.. страна узаконенного рабства. Самого настоящего.. ведь должники потом получают ущемления в своих правах.