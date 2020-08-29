Всіх українців забезпечать лічильниками тепла і гарячої...

Додано: Вів 01 вер, 2020 19:28

Альтернативы индивидуального отопления - нет по определению в условиях Украины.

Так же и с индивидуальными бойлерами.

Даже в "бабушатниках".

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.