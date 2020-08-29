RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Всіх українців забезпечать
лічильниками тепла і гарячої...

Всіх українців забезпечать лічильниками тепла і гарячої...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 14:29

  Alexnik написав:_hunter
У нас в Харькове в ЖЭКах давно нет никаких мастеров. Только начальник, бухгалтер и дворники...При поломках инж. оборудования они нанимают спецов из теплосетей например.

Ну, нет -- да и нет. Где брать -- я уже писал.

  Alexnik написав:_hunter
"Згідно «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж», затверджених наказом Мінпаленерго № 71 від 14.02.2007 пункт 6.3.30, «Секційні засувки та запірна арматура в нормальному режимі повинні перебувати в повністю відкритому або повністю закритому положенні; регулювати ними витрату теплоносія забороняється».
Таким чином, регулювати теплоспоживання окремого будинку за допомогою запірних арматур на вузлі обліку теплової енергії, самостійно не допускається.
З огляду на викладене, запірна арматури на тепловому пункті не призначена для регулювання кількості теплоносія, і для одержання якісної послуги опалення повинна перебувати в максимально відкритому положенні."

Что, как бы, логично. Вы же дом, надеюсь, напор в мойке краником на стояке не регулируете?.. -- за запорной арматурой еще "краник" поставить нужно. Его, кстати, прямо с уличным термометром можно совместить -- "погодный регулятор" называется -- тогда вообще никого вызывать не придется.
Но это, опять же, только ОСМД может сделать.
_hunter
 
Повідомлень: 2698
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:32

Это речь о квартирных счетчиках или начнется кидалово и квартирные счетчики можно будет выкинуть, а насчитывать будут с потолка?
Поверка счетчиков по 400 гривен за каждый, когда сам счетчик стоит гораздо меньше. Еще и платим какую-то абонплату непонятно за что. Страна остапов бендеров.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21711
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1558 раз.
Подякували: 2251 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 19:47

Re: Всіх українців забезпечать лічильниками тепла і гарячої.

  Alexnik написав:Регулировать подачу теплоносителя жильцам запрещено!

Бред у нас стоит счетчик и мы сами его регулируем... пошлите нахрен этих "запретителей" .. все что находиться ВНУТРИ будинка то есть общая собственность жильцов ... Ни ЖЕКА ни Теплоэнерго а ваша собственность... и вы ха нее несете кстати ответственность.
  Alexnik написав:"Згідно «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж», затверджених наказом Мінпаленерго № 71 від 14.02.2007 пункт 6.3.30, «Секційні засувки та запірна арматура в нормальному режимі повинні перебувати в повністю відкритому або повністю закритому положенні; регулювати ними витрату теплоносія забороняється».
- счетчик тепла не относиться к категории - Секційні засувки та запірна арматура --...и это положение на него не распространяется. У вас к счетчику должен быть типа инструкции или мануал по современному.. найдите там слова что это - засувка или запирна арматура))). Вот если найдете то да трогать его нельзя.))
PS В ЖЕКЕ просто бояться идиотов которые могут полностью закрыть счетчик (а так делать нельзя) потому и перестраховываются.
Джон
 
Повідомлень: 1474
З нами з: 16.03.17
Подякував: 57 раз.
Подякували: 387 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 10:30

  Джон написав:
  Kudrjavuy написав:Альтернативы индивидуального отопления - нет по определению в условиях Украины.
Так же и с индивидуальными бойлерами.
Даже в "бабушатниках".

Еу почему нет... а чем плохо барыгам и олигархам сейчас? Поднимай рабам цены и качай с них деньги. Отключиться то нельзя.. страна узаконенного рабства. Самого настоящего.. ведь должники потом получают ущемления в своих правах.

Отключиться легко можно решением ОСМД. Одну квартиру, естествено, от отопления отключить нельзя: почему соседи такого "экономиста" греть должны?
_hunter
 
Повідомлень: 2698
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Google [Bot] і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Понад 80% українців вважають комунальні тарифи завищеними
R2 » Суб 29 сер, 2020 20:52
4 286
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 сер, 2020 09:58
_hunter
Купівельні настрої українців змінилися - гроші "летять"...
R2 » Нед 30 сер, 2020 15:14
1 233
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 сер, 2020 15:14
pbelavskij7
Наскільки поляки багатші за українців: рівень зарплат,...
R2 » Суб 29 сер, 2020 09:23
4 372
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 сер, 2020 13:32
o_bubniy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.