В Україні соціальні пенсії не призначаються ще з 2005-го. Замість цього є матеріальна допомога.
Дивися повний текст Соціальні пенсії в Україні вже давно не призначають: радник міністра розвінчав міф.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 23:08
Соціальні пенсії в Україні вже давно не призначають:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Соціальні пенсії в Україні вже давно не призначають: радник міністра розвінчав міф.
Додано: Пон 31 сер, 2020 23:08
"А если нет стажа, работы и вообще любого дохода, то можно рассчитывать на социальную выплату после 65 лет. Ее размер считается как разница между доходом человека и прожиточным минимумом."
Так это ж социальная пенсия и есть. Моя мама проработала 37 лет и получает чуть больше 2 тыщ пенсии. На 300 или 400 гривен больше, чем если б не работала ни дня и получала прожиточный минимум.
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