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Соціальні пенсії в Україні
вже давно не призначають:...

Соціальні пенсії в Україні вже давно не призначають:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 23:08

Соціальні пенсії в Україні вже давно не призначають:...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні соціальні пенсії не призначаються ще з 2005-го. Замість цього є матеріальна допомога.

Дивися повний текст Соціальні пенсії в Україні вже давно не призначають: радник міністра розвінчав міф.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 23:08

"А если нет стажа, работы и вообще любого дохода, то можно рассчитывать на социальную выплату после 65 лет. Ее размер считается как разница между доходом человека и прожиточным минимумом."
Так это ж социальная пенсия и есть. Моя мама проработала 37 лет и получает чуть больше 2 тыщ пенсии. На 300 или 400 гривен больше, чем если б не работала ни дня и получала прожиточный минимум.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 00:07

окончил вуз с 23 до 48 работаешь

дальше даже дворником не возьмут

вы там совсем уже
evgeniupetrove
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 10:54

  hxbbgaf написав:Моя мама проработала 37 лет и получает чуть больше 2 тыщ пенсии. На 300 или 400 гривен больше, чем если б не работала ни дня и получала прожиточный минимум.

А кем/где, если не секрет?
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:54

Re: Соціальні пенсії в Україні вже давно не призначають:...

evgeniupetrove написав:окончил вуз с 23 до 48 работаешь

дальше даже дворником не возьмут

вы там совсем уже
Устроиться сложнее, но вполне возможно, и почему сразу дворником. И опять таки, это только в случае, если потерял работу
Faceless
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