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Finance.ua: Что такое ОСАГО

Finance.ua: Что такое ОСАГО
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 00:27

Finance.ua: Что такое ОСАГО

Пропонуємо до обговорення:
И как оно работает
Догнали «Рендж Ровер» на своем «Деу Ланосе» и не знаете, хватит ли денег от продажи вашей машины на ремонт чужого бампера? Чтобы водители не задавали себе подобных вопросов, государство обязало их раз в год покупать страховые полисы ОСАГО.

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D2
 
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